В Манчестере три человека получили ножевые ранения

1 января 2019 07:23 (UTC+04:00)

Три человека получили ножевые ранения в результате инцидента в новогоднюю ночь на железнодорожной станции Виктория в Манчестере, задержан один подозреваемый, сообщила транспортная полиция Манчестера, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы продолжаем разбираться с инцидентом на станции Виктория. Станция в настоящий момент закрыта. Полицейские работают на месте происшествия, один человек арестован", - сообщила полиция на странице в Twitter.

По данным ряда СМИ, в результате инцидента пострадали один мужчина, женщина, а также один полицейский.

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