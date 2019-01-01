Во Франции эвакуировали двух посетителей, заблокированных на аттракционе

1 января 2019 08:33 (UTC+04:00)

Спасателям во французском городе Ренн пока удалось эвакуировать только двух человек из группы посетителей аттракциона, которые восемь часов остаются заблокированными на высоте более 50 метров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает радиостанция RTL.

Аттракцион Bomber Max вышел из строя около 20.30, так что одна из его гондол, в которой находились восемь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, застопорилась на высоте 52 метров.

Прибывшие пожарные развернули лестницу высотой 30 метров, но заблокированные люди не смогли самостоятельно спуститься на ее платформу по "плечу" аттракциона.

На место инцидента был вызван вертолет, который поднял в гондолу одного из пожарных с необходимым снаряжением. С его помощью первый из спасенных спустился на землю только около 04.00, а через 20 минут – второй. Спасательная операция продолжается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Макрон в новогоднем обращении затронул тему реформ
Европа 02:19
Глава МВД Франции заявил, что "желтые жилеты" хотят устроить беспорядки на Новый год
Европа 31 декабря 2018 20:59
Безопасность в Париже в новогоднюю ночь будут обеспечивать 12 тыс. полицейских
Европа 31 декабря 2018 16:17
В Париже загорелись несколько машин
Европа 30 декабря 2018 01:23
Около 12 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции
Европа 29 декабря 2018 23:25
Во Франции родился редкий кенгуру-альбинос
Европа 28 декабря 2018 12:29
Лента новостей
При обрушении части дома в Магнитогорске погибли пять человек (Обновлено)
Россия 08:05
Модный дом Michael Kors купил своего конкурента Versace
В мире 07:45
В Манчестере три человека получили ножевые ранения
Европа 07:23
На орбиту астероида Бенну вышел спутник
В мире 06:51
ВВС Ирака уничтожили около 30 командиров ИГ в Сирии
Другие страны 06:23
Ким Чен Ын заявил, что готов встретиться с Трампом в любое время
Другие страны 04:55
Уэли Маурер вступил в должность президента Швейцарии
Европа 04:26
При обрушении перехода в Парке Горького пострадали 13 человек
Россия 03:55
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
США 03:24