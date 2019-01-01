Во Франции эвакуировали двух посетителей, заблокированных на аттракционе

Спасателям во французском городе Ренн пока удалось эвакуировать только двух человек из группы посетителей аттракциона, которые восемь часов остаются заблокированными на высоте более 50 метров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает радиостанция RTL.

Аттракцион Bomber Max вышел из строя около 20.30, так что одна из его гондол, в которой находились восемь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, застопорилась на высоте 52 метров.

Прибывшие пожарные развернули лестницу высотой 30 метров, но заблокированные люди не смогли самостоятельно спуститься на ее платформу по "плечу" аттракциона.

На место инцидента был вызван вертолет, который поднял в гондолу одного из пожарных с необходимым снаряжением. С его помощью первый из спасенных спустился на землю только около 04.00, а через 20 минут – второй. Спасательная операция продолжается.

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