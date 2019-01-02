Напавший с ножом на людей в Манчестере может страдать психическим расстройством

2 января 2019 06:26 (UTC+04:00)

Мужчина, напавший на людей в английском Манчестере в канун Нового года, после осмотра специалистами получает принудительное психиатрическое лечение. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник вечером на сайте полицейского управления Большого Манчестера.

"25-летний мужчина, задержанный прошлым вечером [31 января 2018 года] после инцидента на вокзале Виктория в Манчестере, был осмотрен медиками и арестован в соответствии с законом о психическом здоровье, - говорится в сообщении. - Контртеррористическое расследование продолжается. Ничто не свидетельствует о том, что за нападением стояли также другие люди, и подтверждение этого является главной целью расследования".

Британский закон о психическом здоровье, принятый в 1983 году, дает властям возможность ограничивать свободу и помещать в специализированные медучреждения людей, которые в силу своего психического состояния могут представлять угрозу для себя или окружающих.

Во вторник утром глава полицейского управления Большого Манчестера Иэн Хонпинс заявил о том, что нападение расследуется как теракт. По сообщениям газеты The Sun, ссылавшейся на очевидцев, преступник, вооруженный двумя ножами, кричал "Аллаху акбар!" ("Аллах велик"! - прим. ТАСС) и "Слава халифату!".

25-летний молодой человек, имя которого не называется, в понедельник вечером напал на территории вокзала Манчестера на двух человек - мужчину и женщину. Мужчина получил несколько ранений в живот, женщина - в живот и лицо. В настоящий момент оба находятся в больнице. Полученные ими раны врачи называют тяжелыми, но не угрожающими жизни.

Во время задержания преступника пострадал также один из сотрудников полиции. Он был ранен ножом в плечо и также доставлен в больницу, однако выписан вскоре после оказания необходимой медицинской помощи.

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