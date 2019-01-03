Испания с начала года спасла 401 мигранта, пытавшегося пересечь Средиземное море

Береговая охрана Испании спасла за первые два дня 2019 года 401 мигранта, пытавшегося пересечь Средиземное море. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщило Agence France-Presse (AFP).

По словам представителя Службы безопасности и спасения на море пиренейского королевства, во вторник в Гибралтарском проливе и в море Альборан были спасены 111 мигрантов. В среду удалось спасти еще 290 человек.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.

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