Испания с начала года спасла 401 мигранта, пытавшегося пересечь Средиземное море

3 января 2019 04:07 (UTC+04:00)

Береговая охрана Испании спасла за первые два дня 2019 года 401 мигранта, пытавшегося пересечь Средиземное море. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщило Agence France-Presse (AFP).

По словам представителя Службы безопасности и спасения на море пиренейского королевства, во вторник в Гибралтарском проливе и в море Альборан были спасены 111 мигрантов. В среду удалось спасти еще 290 человек.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.

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