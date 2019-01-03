В Британии двух человек задержали за переправку мигрантов через Ла-Манш

3 января 2019 08:14 (UTC+04:00)

Двух человек задержали в Британии по подозрению в незаконной организации переправки мигрантов через пролив Ла-Манш, говорится в сообщении Национального криминального агентства (NCA), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Офицеры NCA сегодня вечером (2 января) арестовали 33-летнего гражданина Ирана и 24-летнего британца в Манчестере по подозрению в организации незаконного перемещения мигрантов через Ла-Манш в Великобританию", - говорится в сообщении агентства.

Ранее в среду глава британского МВД Саджид Джавид обратился к главе Минобороны Великобритании Гэвину Уильямсону с просьбой подключить Королевский военно-морской флот в проливе, чтобы помочь решить кризис с мигрантами.

По данным британских властей, с ноября прошлого года в Британию на лодках прибыло 239 человек.

В конце декабря сотрудники приграничной службы Великобритании спасли 12 мигрантов из Сирии и Ирана, которые пытались пересечь канал на двух надувных лодках. После этого министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и Джавид договорились предпринимать согласованные действия, чтобы решить проблему незаконной миграции через Ла-Манш.

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