В Каталонии три человека погибли и 15 пострадали при пожаре в жилом доме

5 января 2019 15:43 (UTC+04:00)

Три человека погибли и 15 пострадали в результате пожара, произошедшего в каталонском городе Бадалона, передает агентство Efe, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пожар произошел в десятиэтажном здании. В числе пострадавших ребенок, который находится в критическом состоянии. Еще два человека получили тяжелые травмы после того, как выпрыгнули из окон, спасаясь от огня.

Во время тушения пожара в качестве предосторожности были эвакуированы соседние дома.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во Франции более 30 тысяч цыплят сгорели при пожаре на ферме
Европа 4 января 11:53
В Стамбуле горит грузовое судно, эвакуированы 15 членов экипажа
Турция 4 января 08:32
В Стамбуле полностью сгорело здание
Турция 2 января 08:56
В отеле "Hilton" в Баку произошел пожар (ФОТО)
Происшествия 25 декабря 2018 15:32
В Турции сгорела мечеть 1911 года
Турция 21 декабря 2018 07:20
В Бельгии произошел пожар на опасном химическом производстве
Европа 20 декабря 2018 03:25
Лента новостей
Иран направит боевые корабли к берегам США
Иран 17:01
Несколько сотен "желтых жилетов" проводят акцию протеста возле мэрии Парижа
Европа 16:43
В Таджикистане повышена стоимость разрешения на тонировку автомобилей
Таджикистан 16:25
В Таиланде три человека погибли в результате урагана Pabuk
Другие страны 16:11
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Другие страны 16:00
Миллионы просмотров и популярность в СНГ: Rauf & Faik выступят с концертом в Баку
Звёздный мир 15:48
Туркменистан активно развивает шелководство
Бизнес 15:45
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 15:36
Около 60 "желтых жилетов" попытались заблокировать логистический центр Amazon во Франции
Европа 15:29