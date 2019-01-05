Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже

Французская полиция применила в субботу Париже слезоточивый газ против "желтых жилетов", которые начали кидать в стражей порядка бутылки и камни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, инцидент произошел на набережной Сены, недалеко от мэрии. По информации агентства, это первая стычка во французской столице во время восьмого общенародного дня протестов "желтых жилетов".

Слезоточивый газ правоохранительным органам также пришлось применить в городе Бове после провокаций со стороны манифестантов. Как указывает АФП, в демонстрациях в этом населенном пункте принимают участие около 600 человек.

По меньшей мере 3,5 тыс. человек принимают участие в манифестациях "желтых жилетов" в Париже в субботу. Такие данные на 14:00 привел телеканал BFM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Акции в столице проходят в рамках восьмого общенародного дня протестов. На митинги вышли также жители Марселя, Руана, Бове и других городов Франции.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты выступали против институтов власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и в том, что приятных мер по борьбе с бедностью недостаточно. В стране прошли уже семь общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.

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