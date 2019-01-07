Правительство Чехии подготовило законопроект на случай "жесткого" Brexit

Чешское правительство подготовило законопроект, определяющий отношения с Великобританией в случае "жесткого" варианта ее выхода из состава Евросоюза, то есть без договора с ЕС, сообщил в понедельник на пресс-конференции после заседания кабинета первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Именно его ведомство подготовило данный законопроект на основе предложений других министерств, а также промышленных союзов и объединений.

"Наш законопроект предполагает переходный период до 31 декабря этого года, в течение которого британским гражданам у нас в стране в ряде сфер будет обеспечено то же положение, которое было бы у них в качестве граждан ЕС. Правительство будет стремиться, чтобы парламент утвердил данный проект в качестве закона как можно скорее", - сказал Гамачек.

Без нового закона находящиеся в Чехии примерно 8 тысяч граждан Великобритании сразу после ее выхода из состава ЕС, намеченного на 29 марта 2019 года, оказались бы в положении иностранцев из третьих стран, не входящих в ЕС, отметил Гамачек. Они не смогли бы здесь легально работать без оформления специальных разрешений, а также пользоваться услугами медицинской и социальной систем.

"Если бы мы не приняли сейчас законопроект, то поставили бы под угрозу нахождение в Великобритании примерно 40 тысяч граждан Чехии", - подчеркнул глава МВД, добавив, что все предлагаемые правительством меры предполагают подобные действия с британской стороны.

Датой выхода Великобритании из состава ЕС установлено 29 марта 2019 года. Формула выхода зависит от того, поддержит ли парламент страны договор о Brexit, подписанный Лондоном с остальными государствами-членами ЕС, голосование об этом отложено на середину января. Данный документ, кроме прочего, включает в себя положение о переходном периоде после Brexit до 2020 года, а также вопрос об отсутствии стандартной внешней границы ЕС между Ирландией и Северной Ирландией.

Представители 27 стран-членов ЕС в декабре минувшего года заявили, что не намерены возвращаться к подписанному договору. В случае если Великобритания покинет ЕС, отринув договор, придет черед так называемого "жесткого" варианта Brexit, который вызывает опасения в связи с неопределенным будущим, которое коснется как фирм и граждан из стран ЕС, находящихся в Великобритании, так и британцев и их фирмы, которые работают в государствах Евросоюза.

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