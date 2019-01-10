ЕС отказался направлять своих представителей на инаугурацию Мадуро

10 января 2019 17:52 (UTC+04:00)

Евросоюз отказался направлять своих дипломатических или политических представителей на инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая состоится в четверг в Каракасе. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша позиция остается неизменной. Мы считаем, что выборы не были честными и справедливыми, и в этой связи наши представители не будут принимать участия в инаугурации", - отметила она.

Церемония инаугурации начнется в 10.00 по венесуэльскому времени (17.00 мск). После военного парада торжества продолжатся в президентском дворце Мирафлорес. Мадуро будет возглавлять Венесуэлу до 2025 года.

Ранее в этом месяце участники латинооамериканской Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Соответствующий документ подписали представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили.

Они призвали Мадуро не занимать высший государственный пост и передать исполнительную власть Национальной ассамблее - однопалатному парламенту, находящемуся под контролем политических оппонентов правительства. Президент Боливарианской Республики пообещал "взаимный ответ" тем, кто не признает "легитимность венесуэльских институтов".

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