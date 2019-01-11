Опрос: население Франции теряет доверие к политикам и институтам власти

Французы все более негативно оценивают деятельность политиков всех уровней в своей стране и работу государственных институтов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованного в пятницу газетой Le Figaro. Опрос под названием "Ежегодный рейтинг доверия" был проведен уже в 10-й раз во Франции службами Opinion Way и Cevipof (Центр исследования политической жизни).

Собранные данные указали на то, что уровень доверия к институту президентской власти упал за год на 13 процентных пунктов (п.п.), до 23%. Несколько выше показатель доверия населения к депутатам парламента - 31%, снижение на 4 п.п. При этом французы, как и в прошлые годы, продолжают доверять мэрам своих городов: поддержка находится на высоком уровне в 58%, увеличение на 1 п.п.

В самом низу рейтинга отношения к государственным организациям и институтам находятся политические партии: им доверяют всего 9% респондентов, как и годом ранее. В зоне низкого доверия остаются и СМИ с показателем в 23%, понижение на 1 п.п. Профсоюзы получили при этом 27% голосов, как и банки. В верхней части этого рейтинга находятся больницы (78%, плюс 2 п.п.), армия (74%, плюс 2 п.п.) и полиция (74%, плюс 1 п.п.).

Из политиков на первом месте находится лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен с показателем доверия в 25% и недоверия в 70%. Президент Франции Эмманюэль Макрон на третьем месте: он уступает еще и премьер-министру Эдуару Филиппу, располагая поддержкой на уровне 20% при 76% голосов против.

Согласно опросу, основными чувствами, которые вызывает у французов политическая жизнь в стране, являются усталость от ее событий, замешательство, недоверие и страх: на них приходится 81% ответов с приростом от 4 до 7 п.п. Причем положительные чувства - интерес, надежду, энтузиазм и позитивный настрой - политическая жизнь Франции вызывает лишь у 17% респондентов. При этом 85% (плюс 2 п.п.) уверены, что политики "не интересуются мнением простых людей". В то же время, отвечая на вопросы анкеты, 55% опрошенных указали, что готовы принять участие в манифестациях в защиту своих идей (увеличение показателя на 4 п.п.).

Опрос был проведен с 13 по 24 декабря 2018 года на основе репрезентативной выборки в 2 116 человек среди людей, которые внесены в избирательные списки и страше 18 лет.

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