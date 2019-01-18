В Берлине призвали к конкретному разговору с США о снятии пошлин

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер приветствовал предложение Еврокомиссии о директивах по проведению переговоров в США о снятии пошлин на промышленные товары и призвал к конкретному разговору с американскими партнерами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я приветствую, что Еврокомиссия сегодня представила мандаты на проведение переговоров с США о снятии промышленных пошлин и оценке соответствия. Как только Совет поддержит это, переговоры могут начаться. Тогда мы будем конкретно говорить с нашими американскими друзьями о снятии ненужных промышленных пошлин. Цель состоит в том, чтобы сломать барьеры и построить новый трансатлантический торговый мост", - сказал Альтмайер.

Переговорные директивы, представленные комиссией Совету, охватывают торговое соглашение, ориентированное на снятие пошлин на промышленные товары, за исключением сельскохозяйственной продукции, уточнили ранее в ЕК. Второе предложение призвано решить задачу устранения нетарифных барьеров, облегчив компаниям задачу обоснования того, что их продукция отвечает техническим требованиям как в ЕС, так и в США.

Ранее еврокомиссар Мальмстрем отметила, что большое торговое соглашение между союзом и США - это по-прежнему очень хорошая идея, но на данный момент это невозможно. ЕС и США летом решили создать исполнительную рабочую группу из ближайших советников главы ЕК Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа для продвижения торговых договоренностей, достигнутых в рамках их встречи в Вашингтоне в конце июля. Эта группа начала работать в августе.

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