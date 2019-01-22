Меркель раскрыла подробности нового договора между Германией и Францией

ФРГ и Франция обязуются предоставить любую помощь друг другу, включая военные средства, в случае вооруженного нападения на свои суверенные территории, заявила во вторник канцлер Германии Ангела Меркель перед подписанием нового договора о сотрудничестве между странами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Уже во второй главе договора ...мы, Германия и Франция, обязуемся в случае вооруженного нападения на суверенные территории оказать любую возможную помощь и поддержку, включая военные средства", - заявила Меркель на церемонии перед подписанием договора в немецком Аахене.

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