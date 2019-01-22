Бизнес Британии просит власти не допустить Brexit "без сделки"

22 января 2019 22:10 (UTC+04:00)

Британская конфедерация промышленников (CBI) призывает власти страны не допустить вариант Brexit без заключения сделки с ЕС, при котором пострадают все регионы страны. Соответствующее обращение и исследование по влиянию такого сценария на британские регионы CBI опубликовала во вторник, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Проанализировав последний доклад правительства по влиянию Brexit на экономику Великобритании в долгосрочной перспективе, эксперты CBI пришли к выводу, что сценарий, при котором Лондон и Брюссель не заключат сделку по Brexit, окажет самое болезненное влияние на все регионы страны.

В исследовании конфедерации подчеркивается, что ни один регион не останется в стороне "от значительных экономических последствий, связанных с выходом из ЕС без сделки". Будет нанесен удар по рабочим местам, доходам населения и уровню жизни в стране. "По этой причине CBI призывает всех политиков добиться, чтобы в конце марта "no-deal" было снято с повестки дня", - говорится в сообщении конфедерации.

Согласно подсчетам бизнес-объединения, при отсутствии сделки с ЕС Северо-Восток Великобритании и Уэльс потеряют по 7 миллиардов фунтов, Запад – 17 миллиардов фунтов, Юго-Восток – 28 миллиардов фунтов.

По словам генерального директора CBI Кэролин Фэйрбейрн, ситуация "no-deal" в марте "должна быть исключена немедленно". "Это единственный способ остановить необратимый ущерб и восстановить доверие бизнеса", - заявила она. "Наш анализ собственных данных правительства показывает, что Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс и каждый регион Англии заплатят неприемлемую экономическую цену. От Пензанса до Перта этот ущерб будет намного больше, чем суммы, потраченные на школы, колледжи, врачей и больницы", - отметила глава CBI.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Премьер-министр Британии Тереза Мэй в понедельник представила парламенту новый документ с условиями выхода из Евросоюза взамен отклоненного ранее. Вопреки ожиданиям, в новом документе не содержится значительных изменений по сравнению с прежним.

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