Британия обсудит в Давосе заключение новых соглашений с торговыми партнерами после Brexit

23 января 2019 10:23 (UTC+04:00)

Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе обсудит со своими иностранными коллегами перспективу заключения соглашений, которые будут регулировать торговые отношения между королевством и его экономическими партнерами после Brexit. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду министерством внешней торговли Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Давос дает прекрасную возможность показать миру, что Британия открыта для бизнеса: смотрит в будущее, воспринимает новые идеи и уверенно чувствует себя на международной арене. Поэтому на этой неделе я буду встречаться со своими коллегами из ключевых стран, с которыми мы планируем финализировать соглашения о непрерывной торговле, чтобы гарантировать, что нашим экспортерам не придется иметь дело с перебоями в свете нашей подготовки к выходу из ЕС", - отметил Фокс, слова которого приводятся в документе.

Как отмечает ведомство, в последние недели Лондон существенно продвинулся вперед в переговорах о заключении таких соглашений с Австралией, Новой Зеландией и Швейцарией. Вопрос о заключении соответствующих договоренностей Фокс намерен обсудить также с представителями Гонконга, Израиля, Канады, Колумбии и Южной Кореи.

Ранее Фокс заявлял, что до 29 марта, когда Великобритания должна будет покинуть ЕС, его ведомство рассчитывает заключить порядка 40 торговых соглашений, которые гарантируют стране те же условия обмена товарами и услугами со своими торговыми партнерами, что Соединенное Королевства имеет сейчас, будучи членом Евросоюза. Однако к настоящему моменту ни одно из этих соглашений так и не было подписано.

По словам министра, несмотря на связанную с Brexit неопределенность, экономическое положение Великобритании стабильно и лишь укрепится, когда страна получит возможность проводить независимую от ЕС торговую политику. В сообщении ведомства приводятся свежие данные Конференции ООН по торговле и развитию и компании Deloitte, согласно которым в 2018 году иностранные инвестиции в британскую экономику выросли на £16 млрд до £94,7 млрд ($20,7 и $122,7 млрд, соответственно). При этом в 2015-2017 годах Соединенное Королевство привлекло прямых иностранных инвестиций на $140,35 млрд - больше, чем Германия ($50,07 млрд) и Франция ($43,99 млрд) вместе взятые.

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