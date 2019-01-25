В Германии завершилась операция из-за сообщения о заложенной в поезде бомбы

25 января 2019 20:01 (UTC+04:00)

Полиция в Германии завершила операцию, начавшуюся из-за сообщения о заложенной бомбе в поезде, эвакуированные пассажиры продолжили путь, написала в Twitter федеральная полиция города Кобленц, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Операция на вокзале Франкфурта-на-Майне завершена. Все пассажиры поезда ICE74 могут продолжить свою поездку невредимыми. Расследование продолжается", - говорится в сообщении полиции.

Ранее федеральная полиция города Кобленц сообщила, что около 500 пассажиров эвакуированы из поезда в Германии в связи с поступившим сообщением о заложенной бомбе. По данным издания Stern, речь идет о высокоскоростном поезде, который следовал из Цюриха в направлении города Киль.

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