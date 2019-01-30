В Италии заявили о планах вывода контингента из Афганистана

Министр обороны Италии Элизабетта Трента объявила о намерении вывести итальянский контингент из Афганистана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Мы там 17 лет, потеряли погибшими 54 человек, потратили 7 миллиардов евро, наш вклад оказался заметным, но сейчас ситуация развивается, стороны идут к соглашению, и, надеюсь, достигнут его, и мы как страна имеем это в виду", - заявила она в интервью газете Corriere della Sera.
Ранее итальянские СМИ со ссылкой на источники в минобороны сообщили, что руководство ведомства поручило изучить возможности вывести итальянские подразделения из Афганистана. В этой стране находятся 900 военнослужащих из Италии, чье возвращение может занять около года. Информация о возможном выводе итальянского контингента в местной печати появилась после того, как газета New York Times сообщила, что США и радикальное движение "Талибан" договорились об основных рамках соглашения, которое может привести к полному выводу американских войск в обмен на прекращение огня и переговоры талибов с правительством Афганистана.
По словам главы минобороны Италии, "было принято решение об изучении запуска плана по выводу (подразделений) в свете новостей из-за океана". Вместе с тем, Трента подчеркнула, что "окончательное решение будет приниматься совместно с союзниками", но возможный уход из Афганистана обусловлен "национальными стратегическими интересами".
"Я приведу вам пример: другие партнеры по ЕС изменили планы, например, Испания и Франция, последняя даже ушла из Афганистана в конце 2014 года, но сохраняет присутствие в Африке. Я не понимаю, почему Италия не может это обсуждать, учитывая, что сегодня наши основные интересы сосредоточены Африке и Средиземноморье", - сказала она.
Сообщения о планах вывода контингента были встречены непониманием со стороны главы МИД Италии Энцо Моаверо Миланези, который заявил, что не был поставлен в известность относительно планов министра обороны. На эти заявления Трента ответила, что не должна была его оповещать.
"Если я прошу Центр оперативного командования рассмотреть, подчеркиваю, рассмотреть начало планирования вывода, я не думаю, что должна информировать министра Моаверо, потому что это входит в мои прерогативы. …Я проинформировала тех, кого должна была, в том числе премьер-министра и начальника генштаба", - сказала Трента.
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