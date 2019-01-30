В Италии заявили о планах вывода контингента из Афганистана

30 января 2019 15:09 (UTC+04:00)

Министр обороны Италии Элизабетта Трента объявила о намерении вывести итальянский контингент из Афганистана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы там 17 лет, потеряли погибшими 54 человек, потратили 7 миллиардов евро, наш вклад оказался заметным, но сейчас ситуация развивается, стороны идут к соглашению, и, надеюсь, достигнут его, и мы как страна имеем это в виду", - заявила она в интервью газете Corriere della Sera.

Ранее итальянские СМИ со ссылкой на источники в минобороны сообщили, что руководство ведомства поручило изучить возможности вывести итальянские подразделения из Афганистана. В этой стране находятся 900 военнослужащих из Италии, чье возвращение может занять около года. Информация о возможном выводе итальянского контингента в местной печати появилась после того, как газета New York Times сообщила, что США и радикальное движение "Талибан" договорились об основных рамках соглашения, которое может привести к полному выводу американских войск в обмен на прекращение огня и переговоры талибов с правительством Афганистана.

По словам главы минобороны Италии, "было принято решение об изучении запуска плана по выводу (подразделений) в свете новостей из-за океана". Вместе с тем, Трента подчеркнула, что "окончательное решение будет приниматься совместно с союзниками", но возможный уход из Афганистана обусловлен "национальными стратегическими интересами".

"Я приведу вам пример: другие партнеры по ЕС изменили планы, например, Испания и Франция, последняя даже ушла из Афганистана в конце 2014 года, но сохраняет присутствие в Африке. Я не понимаю, почему Италия не может это обсуждать, учитывая, что сегодня наши основные интересы сосредоточены Африке и Средиземноморье", - сказала она.

Сообщения о планах вывода контингента были встречены непониманием со стороны главы МИД Италии Энцо Моаверо Миланези, который заявил, что не был поставлен в известность относительно планов министра обороны. На эти заявления Трента ответила, что не должна была его оповещать.

"Если я прошу Центр оперативного командования рассмотреть, подчеркиваю, рассмотреть начало планирования вывода, я не думаю, что должна информировать министра Моаверо, потому что это входит в мои прерогативы. …Я проинформировала тех, кого должна была, в том числе премьер-министра и начальника генштаба", - сказала Трента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан и Италия запустили предприятие по производству стройматериалов из мрамора
Бизнес 29 января 18:40
Президент Италии подписал закон о снижении пенсионного возраста и социальных пособиях
Европа 29 января 13:37
Спецпред президента РФ обсудил с главой МИД Пакистана межафганское урегулирование
Россия 29 января 13:29
Итальянская компания начнет производство уникального медпрепарата в Узбекистане
Бизнес 29 января 12:55
Условий для вывода войск НАТО из Афганистана пока нет, считает Столтенберг
В мире 29 января 03:17
В Иерусалиме Нетаньяху встретился с главой МИД Италии
Израиль 28 января 16:49
Лента новостей
Лавров возглавил рейтинг самых упоминаемых министров России в 2018 году
Россия 15:22
Азербайджан и Карачаево-Черкесия обсудят возможности расширения экономического сотрудничества
Бизнес 15:22
Власти города Булавайо в Зимбабве ввели ограничение на потребление воды
Другие страны 15:19
Новая акция AZAL: Баку-Стамбул-Баку всего 169 евро
Бизнес 15:18
Багдад не будет проводить военных операций в Сирии без согласия Дамаска
Арабские страны 15:15
Почта Азербайджана обработала в 2018 году свыше 4,25 млн отправлений
ИКТ 15:14
Китай в 2019 году выведет на орбиту 10 навигационных спутников "Бэйдоу"
Китай 15:11
В Кремле прокомментировали сообщения о беседе Путина и Трампа без переводчика на G20
Россия 15:09
Очередной факт плагиата азербайджанских композиций на "Песне года Армении" в Сочи (ВИДЕО)
Социум 15:08