В Италии заявили о планах вывода контингента из Афганистана

Министр обороны Италии Элизабетта Трента объявила о намерении вывести итальянский контингент из Афганистана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы там 17 лет, потеряли погибшими 54 человек, потратили 7 миллиардов евро, наш вклад оказался заметным, но сейчас ситуация развивается, стороны идут к соглашению, и, надеюсь, достигнут его, и мы как страна имеем это в виду", - заявила она в интервью газете Corriere della Sera.

Ранее итальянские СМИ со ссылкой на источники в минобороны сообщили, что руководство ведомства поручило изучить возможности вывести итальянские подразделения из Афганистана. В этой стране находятся 900 военнослужащих из Италии, чье возвращение может занять около года. Информация о возможном выводе итальянского контингента в местной печати появилась после того, как газета New York Times сообщила, что США и радикальное движение "Талибан" договорились об основных рамках соглашения, которое может привести к полному выводу американских войск в обмен на прекращение огня и переговоры талибов с правительством Афганистана.

По словам главы минобороны Италии, "было принято решение об изучении запуска плана по выводу (подразделений) в свете новостей из-за океана". Вместе с тем, Трента подчеркнула, что "окончательное решение будет приниматься совместно с союзниками", но возможный уход из Афганистана обусловлен "национальными стратегическими интересами".