Глава МИД Германии: дискуссия о контроле над вооружениями должна касаться не только США

Глава МИД Германии Хайко Маас выступил с призывом создать новые правила для всех новых вооружений. Как написал министр в субботу в Twitter, дискуссия о таких правилах должна касаться не только США и России, но и других стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разоружение нужно включить в международную повестку. Это касается не только США и России, но и таких стран, как Китай. Разработано много новых систем вооружений, для которых почти нет никаких международных правил. Нам нужны новые правила для новых технологий ", - указал он.

"В качестве первого шага мы проведем в марте конференцию, посвященную контролю над вооружениями, на которой в центре внимания будут новые системы вооружений. Нам нужно смотреть вперед, в противном случае научная фантастика станет смертельной реальностью", - отметил министр.

Ранее США приостановили выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соединенные Штаты намерены окончательно выйти из него через шесть месяцев. В качестве обоснования своих действий Вашингтон назвал претензии к Москве, которые были Россией решительно отвергнуты. ДРСМД был подписан СССР и США в 1987 году.

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