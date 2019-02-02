Глава МИД Германии: дискуссия о контроле над вооружениями должна касаться не только США

2 февраля 2019 12:30 (UTC+04:00)

Глава МИД Германии Хайко Маас выступил с призывом создать новые правила для всех новых вооружений. Как написал министр в субботу в Twitter, дискуссия о таких правилах должна касаться не только США и России, но и других стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разоружение нужно включить в международную повестку. Это касается не только США и России, но и таких стран, как Китай. Разработано много новых систем вооружений, для которых почти нет никаких международных правил. Нам нужны новые правила для новых технологий ", - указал он.

"В качестве первого шага мы проведем в марте конференцию, посвященную контролю над вооружениями, на которой в центре внимания будут новые системы вооружений. Нам нужно смотреть вперед, в противном случае научная фантастика станет смертельной реальностью", - отметил министр.

Ранее США приостановили выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соединенные Штаты намерены окончательно выйти из него через шесть месяцев. В качестве обоснования своих действий Вашингтон назвал претензии к Москве, которые были Россией решительно отвергнуты. ДРСМД был подписан СССР и США в 1987 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия приостанавливает участие в ДРСМД
Россия 13:48
Китай выступил против выхода США из ДРСМД
Китай 12:41
Швейцария выразила надежду, что в течение полугода найдутся пути к сохранению ДРСМД
Европа 12:32
Минэнерго США запретило своим ученым участие в спонсируемых Китаем и Россией программах
США 10:43
В Польше опровергли сообщения о готовности разместить ядерные ракеты США
Европа 10:15
Трамп выразил надежду на заключение с Москвой нового соглашения взамен ДРСМД
США 1 февраля 23:08
Лента новостей
Завтра в Азербайджане будет до 11 градусов тепла
Общество 13:52
Россия приостанавливает участие в ДРСМД
Россия 13:48
В Узбекистане объявлен тендер на капремонт паротурбины
Тендеры 13:42
Узбекская нефтегазовая компания закупит масло для двигателей
Тендеры 13:40
Казахстанский Halyk Bank получил разрешение ЦБ Узбекистана на открытие филиала
Узбекистан 13:37
"Узбекнефтегаз" принял участие в 20-м форуме Energy Forward
Узбекистан 13:31
Президент Ильхам Алиев обеспечивает институциональное развитие азербайджанской молодежи - эксперт
Политика 13:26
Уменьшился внешний долг Казахстана
Финансы 13:12
В Культурном центре СГБ Азербайджана проходит шахматный турнир "Молодежь будущего" (ФОТО)
Общество 13:06