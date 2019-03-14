Курс фунта резко вырос после отклонения парламентом сценария Brexit без сделки

14 марта 2019 04:33 (UTC+04:00)

Курс британского фунта стерлингов резко вырос в среду по отношению к другим валютам после отклонения депутатами Палаты общин сценария выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве, как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Британская национальная валюта выросла по отношению к доллару на 2,04% - до 1,3341, к евро на 1,61% - до 1,1771.

Депутаты парламента Соединенного Королевства ранее в среду поддержали предложение премьер-министра Терезы Мэй об исключении сценария выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. По итогам состоявшегося в среду голосования в Палате общин 321 законодатель выступил за данную инициативу, 278 - против.

Парламентарии также одобрили поправку к законодательной инициативе Мэй, препятствующую реализации Brexit без сделки при любых обстоятельствах. Предложение, внесенное депутатом от Консервативной партии Кэролайн Спелман, поддержали 312 народных избранников, против выступили 308 депутатов.

Правительство изначально внесло на рассмотрение парламента предложение об отказе от сценария с отсутствием сделки о Brexit применительно к 29 марту. Однако неожиданное принятие поправки Спелман нарушило планы Мэй. Британский премьер попыталась исправить ситуацию, обязав однопартийцев проголосовать против собственного предложения, но ее усилия не увенчались успехом. Таким образом, она потерпела поражение.

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