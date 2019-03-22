Членов ЕС договорились об ответе Лондону по Brexit

22 марта 2019 05:16 (UTC+04:00)

Саммит ЕС согласился продлить срок Brexit до 22 мая, говорится в постановлении саммита, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Европейский совет согласился на продление до 22 мая при условии, что соглашение о выходе будет одобрено палатой общин на следующей неделе. Если соглашение о выходе не будет одобрено палатой общин на следующей неделе, то Европейский совет согласен на продление до 12 апреля 2019 года", - говорится в постановлении.

От Великобритании в свою очередь ждут, что она прояснит дальнейшие действия до конца срока.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня, соответствующее письмо она направила в Брюссель.

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