Президент Румынии раскритиковал заявление премьера о переводе посольства в Иерусалим

Президент Румынии Клаус Йоханнис считает, что премьер-министр Виорика Дэнчилэ своими высказываниями о переводе посольства Румынии из Тель-Авива в Иерусалим демонстрирует "полное невежество в области внешней политики". Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС это подчеркивается в сообщении, которое размещено на портале президентской администрации.

«Президент Румынии Клаус Йоханнис считает, что премьер-министр Виорика Дэнчилэ своими сделанными сегодня высказываниями о переводе посольства Румынии в Иерусалим демонстрирует еще раз полное невежество в области внешней политики и в отношении принятия важных решений румынского государства", - указывается в нем.

"Решение о переводе посольства Румынии из Тель-Авива в Иерусалим будет принято только после анализа, который проходит в настоящее время, и только с одобрением всех ведомств с прерогативами в области внешней политики и национальной безопасности. Окончательное решение принадлежит президенту Румынии, который, согласно конституции, принимает решения о внешней политике Румынии и является представителем страны за рубежом".

"Президентская администрация до сих пор не получила анализа, о котором неоднократно сообщало правительство", - уточняется в тексте.

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