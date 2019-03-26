В аэропорту Франкфурта отменили более 50 рейсов из-за сбоя в ПО

В аэропорту Франкфурта-на-Майне во вторник отменены 54 рейса из-за проблем с программным обеспечением в авиадиспетчерской службе Германии (DFS). Об этом сообщила газета Frankfurter Neue Presse со ссылкой на представителя управляющей компании аэропорта Fraport., передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник из-за проблем с ПО авиакомпания Lufthansa отменили 46 рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Всего во вторник во франкфуртском аэропорту запланированы 1350 рейсов.

Lufthansa сообщила, что отменила 50 рейсов, что затрагивает около 4,1 тысячи пассажиров.

Проблемы с авиадиспетчерским ПО уже несколько дней ограничивают авиасообщение в Германии, но угрозы безопасности полетов нет, отметил ранее в DFS.

Программное обеспечение, в котором произошел сбой, предоставляет авиадиспетчерам важную информацию полёта, такую как тип самолета, маршрут и ожидаемое время перелета.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.