В аэропорту Франкфурта отменили более 50 рейсов из-за сбоя в ПО

26 марта 2019 16:29 (UTC+04:00)

В аэропорту Франкфурта-на-Майне во вторник отменены 54 рейса из-за проблем с программным обеспечением в авиадиспетчерской службе Германии (DFS). Об этом сообщила газета Frankfurter Neue Presse со ссылкой на представителя управляющей компании аэропорта Fraport., передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник из-за проблем с ПО авиакомпания Lufthansa отменили 46 рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Всего во вторник во франкфуртском аэропорту запланированы 1350 рейсов.
Lufthansa сообщила, что отменила 50 рейсов, что затрагивает около 4,1 тысячи пассажиров.
Проблемы с авиадиспетчерским ПО уже несколько дней ограничивают авиасообщение в Германии, но угрозы безопасности полетов нет, отметил ранее в DFS.

Программное обеспечение, в котором произошел сбой, предоставляет авиадиспетчерам важную информацию полёта, такую как тип самолета, маршрут и ожидаемое время перелета.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турецкая компания построит завод по производству солнечных панелей в Узбекистане
Энергетика 25 марта 16:56
Сборная Германии обыграла команду Нидерландов в матче отбора ЧЕ-2020 (ВИДЕО)
Спорт 25 марта 02:04
Глава МИД Германии об угрозе терроризма
Европа 23 марта 18:27
Беспилотник нарушил работу аэропорта во Франкфурте-на-Майне
Европа 23 марта 02:59
В ФРГ задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта
Европа 23 марта 01:41
Завотделом Администрации Президента Азербайджана обсудил в Берлине нагорно-карабахский конфликт (ФОТО)
Политика 19 марта 14:49
Лента новостей
Труды Али Гасанова изданы в Бухаресте на румынском языке
Политика 16:59
Саудовский лоукостер запустит прямые авиарейсы в Баку
Бизнес 16:43
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Сальвадора
Другие страны 16:41
Оригинальный клип объединил тюрков Азербайджана, Турции, России, Узбекистана, Кыргызстана, Японии (ВИДЕО)
Культура 16:30
Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн стал членом Международной телеакадемии
Россия 16:22
В подвале загоревшегося ТЦ в Баку продолжаются работы по тушению пожара (ФОТО/ВИДЕО)
Происшествия 16:21
Reuters: Тереза Мэй может назвать дату своей отставки 27 марта
Европа 16:17
Меркель назвала "Новый Шелковый путь" важным проектом
Европа 16:15
Названа предварительная версия пожара в ТЦ в Баку
Происшествия 16:10