Принц Уильям прошел стажировку в спецслужбах

7 апреля 2019 07:05 (UTC+04:00)

Принц Уильям завершил трехнедельную стажировку в британских службах безопасности и разведки МИ-6, МИ-5 и Центре правительственной связи (GCHQ), сообщает Кенсингтонский дворец, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сообщению, в первую неделю стажировки принц Уильям ознакомился с работой службы внешней разведки МИ-6. Вторая неделя прошла в МИ-5, где герцог изучил методы работы по защите национальной безопасности, в частности, борьбы с угрозами терроризма. Последняя неделя практики прошла в GCHQ, который отвечает за ведение радиоэлектронной разведки и информационную защиту правительства и вооруженных сил страны.

"Время, проведенное внутри наших служб безопасности и разведки, большее понимание жизненно важного вклада в нашу национальную безопасность, было поистине поучительным опытом", - заявил принц Уильям.

Глава отдела GCHQ по борьбе с терроризмом отметил "исключительно усердную" работу принца.

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