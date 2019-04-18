Макрон назначил представителя по реконструкции Нотр-Дама

18 апреля 2019 01:01 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил своего специального представителя, который будет заниматься реконструкцией сгоревшего собора Парижской Богоматери, говорится в коммюнике Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"После пожара в Нотр-Дам-де-Пари президент Республики принял ряд решений. Он попросил правительство принять все меры, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить национальное участие и провести работы по восстановлению собора", - отмечается в документе.

Администрация французского лидера сообщает, что он назначил спецпредставителя, который будет осуществлять взаимодействие со всеми задействованными министерствами, особенно с министерством культуры.

"Он (Макрон - ред.) назначил своего специального представителя, ответственного за реконструкцию Нотр-Дам-де-Пари, генерала Жан-Луи Жеоржелена. Он начнет свою работу с завтрашнего дня", - следует из коммюнике.

Елисейский дворец отметил, что в среду были мобилизованы все игроки, которые могут принять участие в восстановлении собора.

"Целью должно быть выдержать срок в пять лет и создать мощный и мобилизующий проект", - говорится в сообщении.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами. После пожара французская прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия - случайный характер возгорания. Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.

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