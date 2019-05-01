Число задержанных в ходе демонстраций в Париже увеличилось до 330 человек

1 мая 2019 21:06 (UTC+04:00)

Число задержанных в Париже, где проходит первомайская демонстрация, возросло до 330, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Первомайские демонстрации проходят в среду в ряде городов Франции. Демонстрация в Париже сопровождается беспорядками. Ранее сообщалось о 288 задержаниях.

Как сообщается, к 18.00 по местному времени число задержанных увеличилось до 330. Кроме того, силами правопорядка было проведено 17,7 тысячи предварительных проверок.

По данным МВД Франции, к 14.00 по всей стране в акциях приняли участие 151 тысяча человек, в том числе 16 тысяч в Париже.

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