Число задержанных в ходе демонстраций в Париже увеличилось до 330 человек

Число задержанных в Париже, где проходит первомайская демонстрация, возросло до 330, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Первомайские демонстрации проходят в среду в ряде городов Франции. Демонстрация в Париже сопровождается беспорядками. Ранее сообщалось о 288 задержаниях.

Как сообщается, к 18.00 по местному времени число задержанных увеличилось до 330. Кроме того, силами правопорядка было проведено 17,7 тысячи предварительных проверок.

По данным МВД Франции, к 14.00 по всей стране в акциях приняли участие 151 тысяча человек, в том числе 16 тысяч в Париже.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.