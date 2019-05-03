Меркель заявила о важности сотрудничества с Нигером для борьбы с нелегальной миграцией

3 мая 2019 04:19 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила в четверг в Ниамее важность сотрудничества с Нигером для противодействия нелегальной миграции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Agence France-Presse.

"Если есть желание бороться с теми, кто переправляет мигрантов, то необходимо создавать рабочие места для населения Нигера. Мы уже запустили первые проекты, но нужно их расширять, так как необходимо давать перспективу гражданам в регионах, которые служат территорией для переправки мигрантов в Ливию и в Европу", - подчеркнула Меркель.

"Мы сотрудничаем для снижения масштабов нелегальной миграции, и Нигер прилагает большие усилия", - отметила она, добавив, что этой африканской стране оказывается помощь в виде предоставления соответствующего оборудования.

По данным властей Нигера, численность нелегальных мигрантов, которые пересекают территорию страны, в настоящее время составляет около 5-10 тыс. человек в год, что существенно ниже показателей прежних лет.

Меркель также заявила в четверг, что Германия "инвестирует €10 млн в образование и водную отрасль в Нигере, и еще €15 млн - в здравоохранение".

До визита в Нигер канцлер посетила Буркина-Фасо и Мали. В Уагадугу в среду она провела встречу с лидерами стран "Группы пяти" зоны африканского Сахеля, в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. На ней, в частности, обсуждался вопрос противостояния террористической угрозе.

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