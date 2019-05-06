Макрон: "Я хотел бы, чтобы Россия оставалась в составе Совета Европы

6 мая 2019 20:04 (UTC+04:00)

Франция хотела бы, чтобы Россия продолжала участвовать в деятельности Совета Европы (СЕ). Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем СЕ Турбьёрном Ягландом в Париже, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хотел бы, чтобы Россия оставалась в составе Совета Европы", - сказал Макрон. "Совет Европы нуждается в России, как и Россия и русские нуждаются в Совете Европы", - заявил французский лидер. Он подчеркнул, что "права России как страны - участницы Совета Европы должны соблюдаться, а Россия, в свою очередь, должна выполнять свои обязательства перед организацией".

Французский лидер заявил, что "хотел бы, чтобы Совет Европы преодолел существующий кризис и обратил свои взгляды в будущее". Для этого, по мнению президента Франции, организация "должна приспособить свои механизмы защиты прав человека к современным вызовам".

Аналогичную позицию высказал ранее и сам генеральный секретарь организации. В начале апреля, выступая на Конгрессе местных и региональных властей в Страсбурге, Ягланд выразил надежду на то, что Россия останется в Совете Европы и после июня 2019 года.

В ходе выступления Макрон напомнил, что с мая по ноябрь Франция примет полномочия председателя Комитета министров СЕ. "Я бы хотел, чтобы наше председательство позволило начать внутри организации диалог с участием всех 47 государств о будущем Совета Европы, в частности, в таких сферах, как здравоохранение, инновации и других областях", - сказал Макрон.

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