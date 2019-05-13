Премьер Франции заявил, что большинство граждан не поддерживает акции "желтых жилетов"

13 мая 2019 01:42 (UTC+04:00)

Большинство французов не поддерживает субботние акции протеста движения "желтые жилеты", так как они регулярно сопровождаются насилием. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье в интервью газете Le Figaro премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

"Мы сделали хорошие предложения в ответ на гнев и требования этих граждан, - сказал Филипп. - Подавляющее большинство французов больше не принимает насилие, ставшее постоянным во время субботних манифестаций".

"Я думаю о коммерсантах, которые хотят работать в мирной обстановке. Я думаю о силах правопорядка, которые постоянно мобилизованы. Я думаю о всех французах, которые, как и я, хотят, чтобы этот хаос прекратился", - заявил Филипп.

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.

11 мая во Франции прошла новая серия протестов. Субботние манифестации стали самыми малочисленными с момента начала движения. Согласно данным МВД республики, они собрали в Париже и регионах 18,6 тыс. участников.

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