Прокуратура Италии завела дело против водителя попавшего в ДТП автобуса

22 мая 2019 21:46 (UTC+04:00)

Итальянская прокуратура открыла следствие по факту ДТП с туристическим автобусом в итальянской области Тоскана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в среду агентство ANSA, главным фигурантом расследования стал водитель транспортного средства.

35-летний итальянец подозревается в убийстве и нанесении увечий на дороге. По данным агентства, за рулем находился владелец компании по аренде туристических автобусов, который заменил своего подчиненного, отправившегося на отдых. Водитель прошел тесты на наличие следов алкоголя или наркотических веществ в крови и уже был допрошен следователями. По свидетельству одного из сотрудников компании, автобус стоимость €400 тыс. был новым со свежей резиной.

В результате ДТП на трассе в районе города Сиена погибла одна женщина, гражданка России, сопровождавшая туристическую группу. Еще 19 россиян пострадали. Всего в автобусе путешествовали 55 русскоговорящих туристов из бывших советских республик, а также Румынии и Израиля. Все они направлялись из курортного города Монтекатини-Терме в Сиену на экскурсию.

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