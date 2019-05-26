Либералы и сторонники Макрона сформируют единую фракцию в ЕП

26 мая 2019 21:28 (UTC+04:00)

Мандаты в Европарламенте, которые получит предвыборное движение президента Франции Эммануэля Макрона, будут включены в общий список европейских либералов, сообщил журналистам представитель ЕП, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На прошлой неделе "Альянс либералов и демократов за Европу" совместно с предвыборным движением "Возрождение", которое направляет Макрон, объявили о намерении создать единую фракцию в ЕП по итогам выборов 23-26 мая.

Сейчас "Альянс либералов и демократов за Европу", которую возглавляет экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт, является четвертой по величине фракцией.

По словам представителя ЕП, пресс-служба получила официальное обращение от партии либералов, чтобы мандаты "Возрождения" при подсчете были учтены в составе общего списка европейских либералов.

Согласно процедурам, ЕП составляет прогноз по распределению мандатов на основе той схемы фракций, которая существует в предыдущем составе парламента. Чтобы депутатские кресла распределялись по-иному, необходимо официальное обращение от партий.
Либералам, объединившимся со сторонниками президента Франции, прогнозируют увеличение присутствия в ЕП до 76-109 мандатов, их фракция может стать третьей по величине.

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