Во Франции задержали двух подозреваемых в организации взрыва в Лионе

27 мая 2019 20:36 (UTC+04:00)

Сотрудники сил безопасности задержали подозреваемого в организации взрыва в Лионе, объявил в понедельник глава МВД Франции Кристоф Кастанер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, этому человеку 24 года. Его считают непосредственным исполнителем теракта. Сейчас подозреваемого допрашивают в Лионе, позже его перевезут в Париж. Позже мэр Лиона Жерар Коллон сообщил о задержании еще одного человека. Подробной информации о нем пока нет.

Взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. Замаскированную под посылку бомбу, начиненную гвоздями и обрезками металла, бросил перед булочной проезжавший мимо велосипедист. Ранения получили 13 человек, 11 из них попали в больницы.

Следователям удалось найти отпечаток пальца на пакете, в котором находилось взрывное устройство, однако при проверке по базе ДНК он не дал никаких совпадений. Маршрут подозреваемого удалось отследить при помощи камер наружного наблюдения.

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