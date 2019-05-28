Врио канцлера Австрии станет министр финансов Легер

28 мая 2019 03:41 (UTC+04:00)

Президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что освободит правительство Себастьяна Курца от исполнения обязанностей во вторник, временно исполнять обязанности канцлера будет его заместитель, министр финансов Хартвиг Лёгер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Парламент Австрии в понедельник вынес вотум недоверия правительству во главе с Курцем. Правительство Курца формально остаются у власти, пока президент не освободит их от исполнения обязанностей.

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