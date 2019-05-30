Рейтинг Макрона снизился после выборов в Европарламент

30 мая 2019 14:25 (UTC+04:00)

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился на два процента по результатом опроса, проведенного после выборов в Европарламент центром Odoxa, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Согласно данным центра, лишь 30% опрошенных считают Макрона "хорошим президентом", в то время как 70% не поддерживают его деятельность, что на три процента больше, чем в прошлом месяце.

Президентская партия "Вперед, республика" заняла второе место по итогам прошедших во Франции выборов в Европарламент, набрав 22,41% голосов, первое место заняла партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".

Опрос проводился онлайн 27 мая. В нем приняли участие 980 человек старше 18 лет.

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