Ципрас подтвердил дату проведения досрочных парламентских выборов в Греции

5 июня 2019 00:25 (UTC+04:00)

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас подтвердил, что 10 июня попросит президента Греции Прокописа Павлопулоса распустить парламент и назначить досрочные выборы на 7 июля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В интервью греческому общественному телевидению ERT Ципрас сообщил, что после выборов в Европарламент, на которых правящая партия СИРИЗА проиграла оппозиционной "Новой демократии", принципы демократии требуют провести досрочные выборы.

"Впервые премьер-министр после европейских выборов ускоряет выборы", - сказал Ципрас, который ранее заявлял, что правительство отработает весь отведенный конституцией четырехлетний срок до октября 2019 года.

"Досрочные выборы пройдут 7 июля. В следующий понедельник, 10 июня, я пойду к президенту Греции и попрошу распустить парламент и назначить досрочные выборы", - сказал Ципрас.

"Я не ухожу в отставку. Я не прошу назначить служебное правительство", - отметил он.

Ципрас пояснил, что не требует провести выборы раньше по согласованию с министром образования, чтобы не мешать завершить экзамены в школах. Избирательные участки в Греции расположены, как правило, в школах.

На выборах 26 мая СИРИЗА уступила "Новой демократии" более 9 процентных пунктов.

Ципрас выступил также в защиту своей экономической политики, сказав, что она должна помочь обществу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Исполнительный директор: IGB имеет фундаментальное значение для развития газового рынка Болгарии
Энергетика 3 июня 12:50
В Греции пройдет второй тур выборов в местные органы власти
Европа 2 июня 02:25
В июне ожидается новый тендер для интерконнектора Греция-Болгария (Эксклюзив)
Энергетика 31 мая 16:44
Строительство IGB начнется одновременно в Болгарии и Греции (Эксклюзив)
Энергетика 31 мая 15:18
В рамках IGB возможен дополнительный тест-маркет для оценки спроса на расширение (Эксклюзив)
Энергетика 31 мая 14:50
Исполнительный директор: Для IGB потребуется более 11 тыс. труб (Эксклюзив)
Энергетика 29 мая 17:15
Лента новостей
Сирийские ПВО отразили атаку БПЛА террористов на севере Хамы
Арабские страны 00:39
Китай осуществит первый в стране запуск спутников с морского космодрома
Китай 00:11
Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Спорт 4 июня 23:53
Сельское хозяйство Азербайджана названо наиболее перспективной отраслью экономики
Бизнес 4 июня 23:42
В Азербайджана собака покусала шестилетнего ребенка (ФОТО)
Общество 4 июня 23:35
Глава Amazon намерен купить недвижимость в Нью-Йорке на сумму более $80 млн
В мире 4 июня 23:09
Азербайджан приветствует решение французского суда об отмене незаконного "соглашения" - МИД
Политика 4 июня 22:43
Лидер британской Партии Brexit сообщил о своей встрече с Трампом
Европа 4 июня 22:30
В Сенегале одиннадцать человек погибли в результате ДТП
Другие страны 4 июня 21:56