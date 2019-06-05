Ципрас подтвердил дату проведения досрочных парламентских выборов в Греции

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас подтвердил, что 10 июня попросит президента Греции Прокописа Павлопулоса распустить парламент и назначить досрочные выборы на 7 июля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В интервью греческому общественному телевидению ERT Ципрас сообщил, что после выборов в Европарламент, на которых правящая партия СИРИЗА проиграла оппозиционной "Новой демократии", принципы демократии требуют провести досрочные выборы.

"Впервые премьер-министр после европейских выборов ускоряет выборы", - сказал Ципрас, который ранее заявлял, что правительство отработает весь отведенный конституцией четырехлетний срок до октября 2019 года.

"Досрочные выборы пройдут 7 июля. В следующий понедельник, 10 июня, я пойду к президенту Греции и попрошу распустить парламент и назначить досрочные выборы", - сказал Ципрас.

"Я не ухожу в отставку. Я не прошу назначить служебное правительство", - отметил он.

Ципрас пояснил, что не требует провести выборы раньше по согласованию с министром образования, чтобы не мешать завершить экзамены в школах. Избирательные участки в Греции расположены, как правило, в школах.

На выборах 26 мая СИРИЗА уступила "Новой демократии" более 9 процентных пунктов.

Ципрас выступил также в защиту своей экономической политики, сказав, что она должна помочь обществу.

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