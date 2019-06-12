В Чехии прошли митинги с требованием отставки Андрея Бабиша с поста премьер-министра

12 июня 2019 00:18 (UTC+04:00)

Митинги с требованием отставки лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") миллиардера Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии прошли во вторник в 300 населенных пунктах страны, информировало Чешское радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наиболее массовый митинг с участием свыше 6 тыс. граждан состоялся в городе Брно (юго-восток республики). В подавляющем большинстве населенных пунктов в акциях протеста приняли участие от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

В Праге во вторник не было демонстраций против Бабиша. Таково решение их организатора - гражданской инициативы "Миллион мгновений для демократии". Неделю назад в чешской столице состоялся митинг, в котором, по данным организаторов, приняли участие 120 тыс. граждан. Полиция сообщила о 70 тыс. участников. Следующая акция протеста с требованием отставки премьера запланирована в столице на 23 июня.

Массовые демонстрации и митинги с требованием отставки Бабиша проходят в республике с апреля. Очередным поводом для них стал разразившийся вокруг премьера скандал, вызванный недавней публикацией в местных СМИ проекта аудиторского отчета Еврокомиссии. В документе утверждается о конфликте государственных и личных интересов главы кабинета министров. ЕК намерена потребовать от Чехии возвращения почти $20 млн, якобы незаконно полученных фирмами, связанными с политиком.

Сам Бабиш не собирается подавать в отставку и отвергает обвинения в свой адрес. Он призвал политических оппонентов, принимающих участие в митингах протеста, основать политическую партию и сразиться с АНО на очередных парламентских или региональных выборах. Согласно опросам населения, движение премьера, несмотря на протесты, пользуется наибольшей поддержкой чешских избирателей.

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