Джереми Хант пообещал до последней капли крови защищать единство Великобритании

24 июня 2019 05:08 (UTC+04:00)

Кандидат в премьер-министры Великобритании Джереми Хант предупредил ориентированные на достижение независимости власти Шотландии, что он будет до последней капли крови защищать единство Соединенного Королевства.

Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News, комментируя прозвучавшие ранее слова первого министра Шотландии и лидера Шотландской национальной партии (ШНП) Николы Стерджен, которая отказала в компетентности сопернику Ханта в борьбе за пост лидера тори Борису Джонсону, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я полагаю, что [первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии] Никола Стерджен меньше всего хотела бы видеть премьер-министром именно меня, потому что я буду защищать союз [между Англией, Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией] до последней капли крови в моих венах", - сказал претендент на пост главы британского правительства.

Хант напомнил, что Стерджен стремится к проведению нового референдума о независимости управляемого ею региона, в то время как, по его словам, "три четверти шотландцев заявили, что не хотят ничего подобного в течение следующих 3-4 лет".

"Референдум способствует углублению раскола в обществе, и мне хотелось бы донести до народа Шотландии, что я привлеку Николу Стерджен к ответственности за изменения в системе образования, в результате которых Шотландия потеряла 3 тыс. учителей и демонстрирует худшие результаты, чем Англия или Северная Ирландия, буквально по всем показателям", - пообещал Хант. Тем самым он дал понять, что намерен доказать, что власти в Эдинбурге сами демонстрируют некомпетентность в своей работе. "Я не допущу, чтобы Шотландия отвлекалась на этот жестокий и сеющий распри второй референдум о независимости, проведения которого не желает шотландский народ", - подчеркнул Джереми Хант.

Тем временем Стерджен уже отреагировала на слова кандидата, заметив, что дело здесь не в личности будущего главы правительства, а в самой Консервативной партии, которая традиционно не пользуется доверием у шотландцев. "Наименее предпочтительным для меня вариантом был бы премьер-министр от тори, за которых Шотландия не голосует - без разницы, о ком именно идет речь", - заметила она.

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