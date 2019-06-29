Во Франции семь человек пострадали при наезде автомобиля на террасу кафе

29 июня 2019 21:12 (UTC+04:00)

Наезд легкового автомобиля на посетителей кафе, находившихся на его террасе, привел к ранению семи человек, два из которых находятся в тяжелом состоянии. Об инциденте, произошедшем в субботу в городе Мирабо (департамент Воклюз, юг страны), сообщила газета Le Parisien, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее сведениям, тяжело пострадавшие - женщины 60 и 72 лет. Водитель также был пожилым - по мнению полиции, он, судя по всему, перепутал педали газа и тормоза.

Это уже второй за полтора года случай во Франции, когда водитель пожилого возраста не справляется с управлением, что приводит к опасному ДТП. Прошлой осенью на оживленной парижской улице Конвансьон 92-летний француз совершил наезд на трех прохожих, находившихся на тротуаре. Все они пострадали, 27-летней женщине врачи вынуждены были ампутировать ногу.

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