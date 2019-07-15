Евросоюз одобрил санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Focus со ссылкой на принятый документ.

По данным издания, санкционные меры кроме прочего предполагают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС и прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.

При этом, если Турция продолжит настаивать на своей позиции, возможно применение других санкций, в том числе ограничительные меры в отношении компаний или отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений.

В ИЭЗ Кипра находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.

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