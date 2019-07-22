В Париже у принца Савойского похитили драгоценности

22 июля 2019 15:19 (UTC+04:00)

Грабители похитили из парижской квартиры итальянского принца Эммануила-Филиберта Савойского большое количество ювелирных изделий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, в момент ограбления квартиры, которое произошло 19 июля, принца и его супруги, французской актрисы Клотильды Куро, там не было. Воры, судя по всему, были хорошо осведомлены о драгоценностях, которыми владела супружеская чета. Как сообщил газете источник, близкий к следствию, "они взяли самую дорогую бижутерию". Примерная стоимость похищенного - €500 тыс.

Расследование ведет парижская бригада по борьбе с бандитизмом.

Принц Эммануил-Филиберт Савойский - единственный наследник нынешнего главы династии Виктора Эммануила Савойского.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во Франции установили местонахождение подлодки, затонувшей 50 лет назад
Другие страны 14:12
Президент и премьер Франции планируют поменять состав правительства
Европа 13:46
Высший госсовет Ливии обвиняет Францию, ОАЭ и Египет в поддержке Хафтара
Другие страны 19 июля 17:28
Всемирный банк назначил нового представителя в Казахстане
Казахстан 18 июля 11:04
Министр экологии Франции подал в отставку из-за обвинений в растрате госсредств
Другие страны 16 июля 17:44
Долг Грузии в июне увеличился
Финансы 16 июля 13:34
Лента новостей
Замглавы МИД Британии подал в отставку
Другие страны 16:11
Бакинский школьник занял первое место на "EYOF Баку 2019 (ФОТО)
Общество 16:07
В минобразования Азербайджана учрежден Общественный совет
Общество 15:56
Из Стамбула депортируют сирийских беженцев без должной регистрации
Турция 15:43
Летевший в Дубай Airbus A380 вернулся в аэропорт Торонто
Другие страны 15:42
Хикмет Бабаоглу: Обеспечение свободы и забота медиа и сформировали качественно новые СМИ
Политика 15:35
Грузия экспортировала в Турцию трикотажную продукцию на сумму 22 млн. долларов
Финансы 15:33
Курс доллара в Узбекистане вырос на 40 сумов
Финансы 15:33
Компания Саудовской Аравии создаст хлопково-текстильный кластер в Узбекистане
Бизнес 15:32