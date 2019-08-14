Меркель: вопрос ограничения вооружений будет актуальным для НАТО в ближайшие годы

Германия совместно с партнерами по НАТО будет в ближайшие годы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель в контексте прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого первыми вышли США.

Она утверждала, что именно Россия "нарушала ДРСМД", чем якобы создала предпосылки для утраты договора. Таким образом оказался нанесен ущерб европейской и мировой архитектуре безопасности, считает канцлер.

"Мы вместе с партнерами по НАТО, разумеется, сделаем все, чтобы настоять на дальнейшем ограничении вооружений, это будет нашей задачей на ближайшие годы", - добавила Меркель.

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