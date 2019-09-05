Евросоюз создал антитеррористическую базу данных

Евросоюз запустил антитеррористическую базу данных в рамках агентства ЕС Евроюст, которое отвечает за сотрудничество между странами - членами сообщества по уголовным делам. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном в четверг в Брюсселе, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках Евроюста создана антитеррористическая база данных в целях усиления судебного реагирования государств-членов на террористические угрозы и повышения безопасности граждан, - отмечается в нем. - Она позволит централизовать ключевую судебную информацию для установления связей в рамках судебных разбирательств в отношении подозреваемых в совершении террористических преступлений".

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