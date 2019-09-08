В Испании на пляже обезвредили взрывное устройство

Саперы обезвредили взрывное устройство на пляже Рис в испанской провинции Кантабрия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Europa Press.

Устройство обнаружил на пляже один из посетителей в субботу вечером, он вызвал представителей чрезвычайных служб после того как увидел на устройстве надпись, предупреждающую об опасности.

Прибывшие силы безопасности оцепили территорию и обезвредили устройство, которое, вероятно, было выброшен на берег приливом.

Как отмечает издание Correo, объект "похоже, не являлся военным".

В августе полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сан-Себастиа у исторического центра города из-за взрывного устройства в море. Бомба, обнаруженная на дне моря в 25 метрах от пляжа, относилась к временам Гражданской войны, начавшейся в Испании в 1936 году.

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