Более 50 человек пострадали в результате протестов в городах Каталонии

Не менее 52 человек пострадали в результате акций протеста в городах Каталонии в среду вечером, сообщает в четверг со ссылкой на местную медицинскую службу интернет-портал испанской газеты El Pais, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным собеседников издания, 32 пострадавших - в Барселоне, 10 человек - в Лейде, пятеро - в Жироне. Пострадавшие также есть в городах Сильс, Саллент, Манреса и Таррагона.

Среди пострадавших есть один несовершеннолетний, он поступил в больницу с черепно-мозговой травмой.

Не менее 22 тыс. манифестантов собрались в среду вечером (по местному времени) на улицах Барселоны, сообщил ранее испанский телерадиоканал РТВЕ.

По данным телеканала, сожжено не менее десятка автомобилей. Наиболее радикально настроенные участники акций протестов, забрасывают полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой.

Атаке подверглась группа журналистов канала TeleMadrid.

Кроме Барселоны, также поступили сообщения о беспорядках из другого города Каталонии - Жироны.

Ранее в среду с призывом к жителям Каталонии выйти на акции протеста выступила общественная организация "Комитеты защиты республики".

Председатель Женералитата (правительства Каталонии) Ким Торра в ночь на четверг обратился к жителям этого испанского автономного сообщества с настоятельным призывом прекратить бесчинства. "Это должно быть незамедлительно прекращено", - приводит его слова испанский телерадиоканал РТВЕ.

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