Более 50 человек пострадали в результате протестов в городах Каталонии

17 октября 2019 08:58 (UTC+04:00)

Не менее 52 человек пострадали в результате акций протеста в городах Каталонии в среду вечером, сообщает в четверг со ссылкой на местную медицинскую службу интернет-портал испанской газеты El Pais, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным собеседников издания, 32 пострадавших - в Барселоне, 10 человек - в Лейде, пятеро - в Жироне. Пострадавшие также есть в городах Сильс, Саллент, Манреса и Таррагона.

Среди пострадавших есть один несовершеннолетний, он поступил в больницу с черепно-мозговой травмой.

Не менее 22 тыс. манифестантов собрались в среду вечером (по местному времени) на улицах Барселоны, сообщил ранее испанский телерадиоканал РТВЕ.

По данным телеканала, сожжено не менее десятка автомобилей. Наиболее радикально настроенные участники акций протестов, забрасывают полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой.

Атаке подверглась группа журналистов канала TeleMadrid.

Кроме Барселоны, также поступили сообщения о беспорядках из другого города Каталонии - Жироны.

Ранее в среду с призывом к жителям Каталонии выйти на акции протеста выступила общественная организация "Комитеты защиты республики".

Председатель Женералитата (правительства Каталонии) Ким Торра в ночь на четверг обратился к жителям этого испанского автономного сообщества с настоятельным призывом прекратить бесчинства. "Это должно быть незамедлительно прекращено", - приводит его слова испанский телерадиоканал РТВЕ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Невероятная Испания в солнечном Баку - экспрессия в танце и городских пейзажах (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16 октября 16:42
Железные дороги Казахстана и испанская Talgo пересмотрели условия сотрудничества
Бизнес 12 октября 11:17
В беспорядках в Ираке погибли 104 человека
Арабские страны 6 октября 20:27
Губернатор Багдада отправлен в отставку на фоне беспорядков
Арабские страны 6 октября 16:32
Свыше 30 человек получили ранения в ходе беспорядков в Гонконге
Китай 5 октября 08:47
Некоторые банки в Гонконге приостановили работу после беспорядков
Китай 5 октября 08:03
Лента новостей
Туркменистан приобретет химреагенты для опреснительных установок
Тендеры 10:09
Туркменистан продлил тендер в рамках строительства населенного пункта
Тендеры 10:00
Азербайджан поставит в Россию автомобили собственного производства
Бизнес 09:58
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:56
Азербайджанское кредитное бюро запустит инновационную услугу
Финансы 09:53
Нефть дешевеет на данных API по запасам сырья в США
Энергетика 09:52
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 09:50
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 октября
Финансы 09:44
Турпоток из Казахстана в Турцию незначительно вырос
Турция 09:41