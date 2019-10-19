В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны - СМИ

В Германии партнеры по НАТО проводят совместные секретные учения, предполагающие сценарий начала атомной войны. Об этом сообщает Kronen Zeitung, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, на этой неделе стартовали маневры, которые получили название "Steadfast Noon". На них отрабатывается использование самолетов для транспортировки ядерного оружия.

Военно-воздушные силы ФРГ представлены на учениях авиационной эскадрой 33 с истребителями-бомбардировщиками Panavia Tornado. Они размещены в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

По информации газеты, в этом месте по-прежнему хранятся американские ядерные боеголовки типа B61.

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