И.о. премьера Испании заявил, что насилие не сломит государство

Исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес заявил, что насилие никогда не сломит государство. Такое заявление он написал в субботу в Twitter, комментируя события в Каталонии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Агрессоры никогда не сломят государство, - отметил Санчес. - Координация между всеми силами полиции в эти дни в Каталонии является образцовой".

С понедельника в Каталонии проходят демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

В результате беспорядков пострадали несколько сотен человек, десятки задержаны.

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