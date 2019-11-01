Спецдокладчик ООН призвал освободить Ассанжа

1 ноября 2019 21:35 (UTC+04:00)

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер выразил обеспокоенность состоянием здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как соосбщает Trend со ссылкой на ТАСС, в распространенном в пятницу в Женеве заявлении он расценил действия британских властей в отношении Ассанжа, содержащегося в тюрьме, как полное неуважение его прав, призвав освободить его из-под стражи.

"То, что мы видели со стороны правительства Соединенного Королевства, - это полное неуважение прав г-на Ассанжа", - отметил Мельцер.

Мельцер, посетивший Ассанжа в мае в тюрьме вместе с медицинскими экспертами, констатировал наличие "симптомов типичного и продолжительного воздействия психологической пытки". Он потребовал немедленно принять меры по защите здоровья и достоинства арестованного. Однако, несмотря на "срочную медицинскую необходимость <...> и серьезность предполагаемых нарушений, Великобритания не предприняла никаких мер по расследованию, предотвращению и возмещению, которые требует международное право", отметил Мельцер.

"Его продолжают содержать в жестоких условиях изоляции и наблюдения, что не обосновано его статусом задержанного", - подчеркнул спецдокладчик. "На мой взгляд, дело не в виновности или невиновности Ассанжа, а в том, чтобы заставить его заплатить цену за то, что он выставил на обозрение серьезное неправомерное поведение правительства", - констатировал эксперт. Как считает Мельцер, если британские власти не облегчат бесчеловечные условия, в которых содержится основатель WikiLeaks, то продолжающиеся злоупотребления и произвол "могут скоро стоить ему жизни".

Эксперт напомнил, что "в то время как правительство США преследует Ассанжа за публикацию информации о серьезных нарушениях прав человека, включая пытки и убийства, официальные лица, несущие ответственность за эти преступления, продолжают пользоваться неприкосновенностью". Спецдокладчик рекомендовал правительству Великобритании выпустить Ассанжа на свободу и дать ему возможность восстановить здоровье.

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