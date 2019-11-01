Антропологи нашли в Каталонии ожерелье последних неандертальцев

Испанские антропологи обнаружили в одной из пещер на северо-востоке Каталонии фрагмент ожерелья из когтей орла, изготовленного представителями одной из последних популяций неандертальцев. Это открытие в очередной раз говорит о наличии общей культуры у разных групп этих древних людей. Об этом как передает Trend со ссылкой на ТАСС, пишут ученые в журнале Science Advances.

"Скорее всего, это последний амулет, когда-либо изготовленный неандертальцами. Похоже, что эти древние люди использовали когти орла в качестве неких символических предметов, возможно, в качестве подвесок для их ожерелий, еще со времен среднего палеолита. Эту традицию у них могли позаимствовать первые кроманьонцы, проникшие на территорию Европы в то время", - рассказал Антонио Родригес-Идальго из университета Барселоны. Его слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые достаточно долго считали, что неандертальцы заметно уступали кроманьонцам и другим ранним Homo sapiens в культурном развитии. Предположительно, они не умели говорить, не имели культуры, религии и даже не умели разжигать огонь. Раскопки последних лет в Хорватии, Израиле и Испании показывают, что эти представления были ошибочными.

В частности, четыре года назад археологи нашли в хорватской пещере Крапина ожерелья из когтей хищных птиц, изготовленные неандертальцами, а на севере Испании они позже нашли сразу несколько образцов "продвинутой" неандертальской наскальной живописи. Кроме того, они выяснили, что соседи кроманьонцев коллекционировали камни, варили лечебные отвары и рисовали абстрактные татуировки, а также имели достаточно сложные погребальные ритуалы.

Подобные открытия, как отмечает Родригес-Идальго, поставили перед учеными новый вопрос - передавали ли неандертальцы свои культурные традиции из поколения в поколения, как долго существовала их культура и сохранились ли ее следы в истории человечества. Способность хранить и совершенствовать культурные традиции раньше тоже считалась отличительной чертой Homo sapiens, неприсущей всем другим представителям нашего рода.

Испанские антропологи получили часть ответов на вопросы о вековых традициях неандертальцев, проводя раскопки в пещере Фордада, расположенной на северо-востоке Каталонии. В ее окрестностях, как предполагают ученые, жили одни из последних неандертальцев. Их популяции вымерли примерно 40 тыc. лет назад, уже после проникновения первых Homo sapiens в Европу.

В то время, по мнению авторов статьи, Фордада служила временным убежищем и стоянкой для охотников, использовавших ее для свежевания добычи, починки оружия и орудий труда и отдыха. Об этом говорит то, что в отложениях почвы на дне этой пещеры почти нет следов неандертальской "цивилизации", но присутствуют осколки орудий труда, а также множество костей животных и птиц со следами ножей и прочих инструментов.

Изучая и каталогизируя эти кости, ученые натолкнулись на необычную находку, костяшки пальцев и когти испанского могильника (Aquila adalberti) - крупной птицы из семейства ястребиных, охотящейся на кроликов и других грызунов. Эти хищные пернатые крайне редко контактируют с человеком, и они вряд ли были интересны неандертальцам с гастрономической точки зрения.

Их интерес, как предполагают ученые, был в данном случае обусловлен некими культурными или религиозными мотивами. В пользу этого говорит то, что Родригес-Идальго и его коллеги нашли следы сразу 12 надрезов на этой костяшке, нанесенных примерно через одинаковое расстояние и под одним углом. Как предполагают антропологи, они появились на пальце орла после того, как древний охотник пытался отделить коготь от тела птицы.

При этом на костях отсутствовали другие отметины, в том числе следы зубов человека, а также огня или кулинарной обработки. По мнению ученых, это говорит в пользу того, что неандерталец отделил коготь от лапы птицы не ради того, чтобы ее было удобнее есть, а для изготовления ожерелья, оберега или другого предмета, имевшего важное религиозное или культурное значение.

Все остальные фрагменты неандертальских ожерелий из когтей птиц из рода Aquila, как отмечает Родригес-Идальго, были найдены в Хорватии и Франции на стоянках неандертальцев, живших в Европе на 50-60 тыс. лет раньше их испанских соплеменников. Их схожий характер изготовления и выбор одного и того же материала говорит о том, что среди этих древних людей существовали долгоживущие культурные традиции, распространявшиеся по всей Европе на протяжении многих десятков тысяч лет, резюмировали авторы статьи.

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