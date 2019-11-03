На белорусско-польской границе нашли боеприпасы времен Второй мировой войны

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси сообщил, что оформление транспорта в пункте пропуска (ПП) "Кузница Белостокская" на белорусско-польской границе приостановлено из-за найденных на польской стороне боеприпасов времен Второй мировой войны. Информация об этом размещена в воскресенье на сайте ГПК, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По информации, полученной от польской стороны, в пункте пропуска "Кузница Белостокская" (сопредельный белорусскому ПП "Брузги" - прим. ТАСС) во время проведения земляных работ обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны, - сообщает ГПК. - В связи с этим до завершения работы саперно-пиротехнической группы польской стороной временно приостановлено проведение процедур оформления всех видов транспорта".

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