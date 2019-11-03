Лидер британской партии Brexit отказался участвовать в выборах

3 ноября 2019 22:32 (UTC+04:00)

Лидер британской партии Brexit Найджел Фарадж отказался от участия в досрочных парламентских выборах, назначенных на 12 декабря, собщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В интервью, которое вышло в эфир "Би-би-си", он сказал, что "очень серьезно думал", но в итоге пришел к выводу, что будет лучше, если он поддержит 600 кандидатов от своей партии по всей Великобритании.

"Я не хочу оставаться в политике до конца жизни", - отметил Фарадж.

"Если Борис Джонсон (нынешний британский премьер) выступает за настоящий Brexit, нам не следует бороться против него на этих выборах", - сказал он.

Между тем ранее на этой неделе консерватор Джонсон заявил, что не намерен блокироваться с партией Фараджа в предвыборной гонке, отметив, что "блок с какой-либо другой партией просто-напросто порождает риск того, что на Даунинг-стрит, 10 придет (лейборист) Джереми Корбин".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Джонсон пообещал не допустить проведения нового референдума о независимости Шотландии
Европа 14:27
Правительство Британии ввело запрет на добычу газа методом фрекинга
Европа 2 ноября 05:28
"Туркменские авиалинии" возобновят полеты в Великобританию
Бизнес 1 ноября 11:34
Узбекистан и Великобритания подписали Соглашение о сотрудничестве в случае Brexit без сделки
Бизнес 1 ноября 10:54
Британская компания инвестирует $300 млн в создание ЦОД в Узбекистане
ИКТ 1 ноября 10:17
Королева Великобритании подписала закон о проведении 12 декабря досрочных выборов
Европа 31 октября 21:28
Лента новостей
Трамп: соглашение по первому этапу торговых договоренностей с Китаем будет подписано в США
США 22:45
В ходе столкновений в Эфиопии в конце октября погибли 86 человек
Другие страны 22:10
В Баку откроются еще две ярмарки (ФОТО)
Экономика 21:53
В Бейруте тысячи ливанцев вышли на антиправительственную демонстрацию
Другие страны 21:23
Более 30 человек получили травмы в ДТП с автобусом во Франции
Европа 21:10
На белорусско-польской границе нашли боеприпасы времен Второй мировой войны
Европа 20:52
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против протестующих
Китай 20:24
Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии из-за пожаров в штате
США 20:06
Хуситы заявили об отражении атак йеменской армии в двух провинциях
Арабские страны 19:53