Лидер британской партии Brexit отказался участвовать в выборах

Лидер британской партии Brexit Найджел Фарадж отказался от участия в досрочных парламентских выборах, назначенных на 12 декабря, собщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В интервью, которое вышло в эфир "Би-би-си", он сказал, что "очень серьезно думал", но в итоге пришел к выводу, что будет лучше, если он поддержит 600 кандидатов от своей партии по всей Великобритании.

"Я не хочу оставаться в политике до конца жизни", - отметил Фарадж.

"Если Борис Джонсон (нынешний британский премьер) выступает за настоящий Brexit, нам не следует бороться против него на этих выборах", - сказал он.

Между тем ранее на этой неделе консерватор Джонсон заявил, что не намерен блокироваться с партией Фараджа в предвыборной гонке, отметив, что "блок с какой-либо другой партией просто-напросто порождает риск того, что на Даунинг-стрит, 10 придет (лейборист) Джереми Корбин".

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