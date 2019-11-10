Сторонники независимости Каталонии протестуют накануне выборов в Испании

10 ноября 2019 01:10 (UTC+04:00)

Различные митинги и шествия сторонников независимости Каталонии проходят в субботу вечером в автономном сообществе в преддверии всеобщих выборов в Испании, которые состоятся 10 ноября. Организаторами демонстраций стали движения, которые выступают за выход региона из состава страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Организация "Демократическое цунами" заявила, что устроила около 300 акций в разных населенных пунктах Каталонии. Так, в Барселоне перед выборами был устроен концерт. Кроме того, так называемые комитеты в защиту республики проводят марш в региональной столице, к которому присоединились несколько сотен человек.

Как сообщили каталонские полицейские в Twitter, в Барселоне группа манифестантов в капюшонах стала бросать в полицейских камни и другие тяжелые предметы. Кроме того, по данным газеты El Pais, участники марша кидали в журналистов, освещающих митинг, пакеты с испорченными продуктами. Сторонники "комитетов в защиту республики" также уже стали пытаться сооружать баррикады из мусорных контейнеров. Сейчас в городе перекрыты несколько улиц.

Ожидается, что с 11 по 13 ноября в Каталонии пройдут новые акции сторонников независимости. В преддверии всеобщих выборов в стране власти Испании усилили в регионе присутствие сотрудников правоохранительных органов.

С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные демонстрации. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

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