Соцпартия побеждает на выборах в Испании после обработки почти всех протоколов

11 ноября 2019 03:06 (UTC+04:00)

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) исполняющего обязанности председателя правительства Педро Санчеса побеждает на внеочередных всеобщих выборах после обработки 98,17% протоколов. Об этом сообщило в воскресенье министерство внутренних дел королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ИСРП получает 120 мандатов в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Консервативной Народной партии достаются 88 кресел. Заметно улучшила свои результаты крайне правая партия "Вокс", которая получает 52 мандата. По итогам предыдущих выборов, которые состоялись 28 апреля, эта политическая сила впервые прошла в испанский парламент, заняв 24 места.

Коалиции левых политических сил "Объединившись, мы можем" достаются 35 кресел, партии "Левые республиканцы Каталонии" - 13. Центристская партия "Граждане" довольствуется лишь 10 мандатами - на 47 меньше, чем по итогам предыдущего волеизъявления. Явка на выборах составила 69,94%.

Таким образом ни одной политической силе не удается получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Это означает, что после выборов начнется длительный период переговоров между партиями.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Испании завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах
Европа 10 ноября 23:44
Испания приветствовала решение Моралеса о проведении новых выборов
Другие страны 10 ноября 21:35
На выборах в Испании жители одного из поселков проголосовали за 32 секунды
Другие страны 10 ноября 15:27
В Испании началось голосование на досрочных парламентских выборах
Другие страны 10 ноября 13:12
Сторонники независимости Каталонии протестуют накануне выборов в Испании
Европа 10 ноября 01:10
В Иордании неизвестный напал на испанских туристов
Арабские страны 6 ноября 14:29
Лента новостей
Россия выполнит наблюдательный полет над Грецией
Россия 04:04
Колумбия призвала созвать экстренное заседание ОАГ в связи с кризисом в Боливии
В мире 03:37
Вице-президент Боливии вслед за главой страны подал в отставку
В мире 02:41
В Мексике неизвестные в ходе разбойного нападения похитили золотые слитки на $26 млн
Другие страны 02:20
ДТП в Турции: есть погибший и пострадавшие
Турция 01:57
Источник сообщил о минометном обстреле Алеппо боевиками
Арабские страны 01:24
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке из-за протестов
Другие страны 01:06
Экс-постпред США назвала бывших сотрудников Белого дома, действовавших против Трампа
США 01:03
Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку
Другие страны 00:42